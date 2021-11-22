Воронежские общественники заинтересовались бесполезным островком безопасности в селе Криуша

Фото – ОНФ

Воронежские общественники заинтересовались островком безопасности, который обустроили в селе Криуша Панинского района напротив главного входа в сельскую школу. Они поддержали мнение жителей, которые назвали конструкцию не только бесполезной, но и опасной для детей. Активисты ОНФ попросили власти переделать островок.

Родители уверены: оборудовали островок безопасности «для галочки», как того требует законодательство. Пешеходный переход начинается на затоптанном газоне и ведет прямо к площадке, где разворачивается школьный автобус. Сама площадка настолько мала, что «Газель» выезжает задним ходом.

– Начинается переход не от тротуара, а от заросшей травой обочины, которую власти почему-то называют газоном. Упирается зебра в разворотную площадку школьного автобуса. Он преграждает путь к калитке. То есть, чтобы попасть на школьный двор, надо обходить припаркованную «Газель», - поделился местный житель Сергей Глушков.

В ходе выездной проверки общественники убедились, что разворотная площадка для газели сделана прямо у центрального входа в школу. Места здесь мало, поэтому даже микроавтобус не может нормально развернуться для выезда.

– Сидящий за рулем человек практически не видит, есть на зебре пешеход или нет. Плохо просматривается и дорога. Жители Криуши рассказали, что не так давно, сдавая задом с площадки, водитель школьного автобуса задел проезжающий мимо автомобиль. Он элементарно его не увидел. Ну, и, конечно же, бросается в глаза покосившееся ограждение островка безопасности. Он сделан муниципалитетом не просто халтурно, для галочки, а во вред местной ребятне, которой ни в коем случае нельзя пользоваться таким переходом. Однозначно, нужно убирать от школьной калитки и разворотную площадку «Газели», пока не случилась беда», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Воронежской области Игорь Яковлев.

Общественники направили обращения в региональный департамент образования, науки и молодежной политики, в администрацию Панинского района, в которых попросили оперативно переделать нелепый и опасный для детей островок безопасности у Криушанской школы.