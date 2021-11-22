Большинство воронежцев за сохранение памятника Ленину на главной площади города

Воронежцы в целом хорошо относятся к Ильичу Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К очередной годовщине Октябрьской революции институт общественного мнения «Квалитас» провел исследование на тему вождя мирового пролетариата. Авторы предложили воронежцам ответить на несколько вопросов, касающихся Владимира Ленина.

На вопрос: надо ли убрать памятник Ленину с одноименной площади Воронежа, большинство респондентов (76,5%) ответили «не надо», 10,8% посчитали, что площадь надо освободить от фигуры вождя, еще 10,3% придерживаются того же мнения, но предлагают подождать, пока уйдет поколение, для которого Ленин дорог.

Мнения воронежцев относительно присутствия тела Владимира Ильича в Мавзолее распределились следующим образом. 48,6% считают, что ему не место на главной площади страны, 35,6% опрошенных видят в Мавзолее лишь популярный туристический объект и предлагают его сохранить. Еще 11,5% респондентов однозначно «за» сохранение тела Ленина в Мавзолее.

На вопрос, как следует поступить с телом вождя, 25,7% воронежцев предлагают оставить все как есть, 38,3% советуют захоронить его на кладбище и поскорее, еще 31,3% в принципе поддерживают их, однако предлагают не торопиться с выносом тела.