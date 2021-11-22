Воронежская пловчиха Дарья Клепикова завоевала серебро и две бронзы чемпионата России

Дарья Клепикова (крайняя слева) на пьедестале почета после серебряного заплыва. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская пловчиха Дарья Клепикова отлично выступила на чемпионате России на короткой воде, проходившем в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали 847 спортсменов, они боролись за путевки на чемпионат мира, который пройдт в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

В третий день чемпионата Дарья взяла бронзу на 100-метровке кролем. Дистанцию она проплыла за 53,35 секунды. Арине Суриковой из Новосибирской области, которая заняла второе место, наша спортсменка уступила всего 0,29 секунды. А первое место завоевала Екатерина Никонова , выступающая за Санкт-Петербург и Новосибирскую область. Ее результат 52,87 секунды.

Затем бронзовую медаль завоевала команда Воронежской области. Наши девушки поднялись на пьедестал в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Александра Цветковская, Анастасия Саратова, Анастасия Маёрова и Дарья Клепикова показали на финише время 8:05,35 секунды. На первом этапе у нашего квартета плыла Александра Цветковская, которая передала эстафету третьей, Анастасии Саратовой удалось вывести команду на второе место. Всеми силами старалась сохранить позицию ее подруга по команде Анастасия Маёрова, но все же не смогла удержаться в тройке лидеров. А на финишном этапе у нашей команды плыла Дарья Клепикова, которая уже завоевала на этом турнире бронзовую медаль. На предпоследних 25 метрах она вернула команду на третье место и сохранила его до конца дистанции.

Воронежская эстафетная команда заняла третье место в заплыве 4 по 200 метров вольным стилем. Фото: cspsk-vrn.ru

В последний день чемпионата Дарья завоевала медаль на дистанции 100 м баттерфляй. В предварительном заплыве она показала четвертое время, а в финале стала второй. Наша молодая звездочка (Дарье 16 лет) уступила только многократному призеру чемпионатов мира и Европы, мастеру спорта международного класса из Санкт-Петербурга Светлане Чимровой, которая старше нашей спортсменки на девять лет. В финале Даша показала время 57,40 секунды, а победительница 56,74 секунды.

По итогам турнира воронежская команда заняла второе место во второй группе, что дает ей право перейти в первую. Распределение по группам определяет количественный состав сборной для выезда на соревнования. Например, выступая во второй группе, наша команда могла вывозить на крупные турниры 15 человек. А дюжина сборных, которые входят в первую группу, имеют право выезжать на престижные соревнования двумя составами, в каждом из которых может быть до 30 человек.

- Перед командой стояла задача остаться во второй группе, несмотря на трехнедельный карантин. Спортсмены задачу перевыполнили, что очень радует. Заняли второе место в группе и перешли в первую. Теперь наши соперники Москва и Санкт-Петербург. А Дарья Клепикова отобралась на чемпионат мира в Абу-Даби. Хотя ей было достаточно сложно выступать на этом старте, потому что у нее сейчас один за другим идут целый ряд серьезных турниров. В этом месяце она уже приняла участие в Кубке мира и чемпионате Европы, - рассказала в мини-интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина.

Напомним, на чемпионате Европы Дарья Клепикова завоевала два золота в составе эстафетной команды России.