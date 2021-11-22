В Воронежской области накажут директоров двух школ за то, что не предъявили подрядчикам неустойку за задержку с ремонтом

Прокуратура Терновского района обязала директоров двух школ привлечь к ответственности подрядчиков, затянувших ремонт образовательных учреждений.

В соответствии с графиком, срок окончания ремонта Народнинской средней общеобразовательной школы истек в августе 2021 года. Однако до настоящего времени работы не окончены. При этом администрация школы даже не предъявила подрядчику требований об уплате неустойки за просрочку исполнения. Аналогичные нарушения прокурорские сотрудники обнаружили в Терновской средней общеобразовательной школе № 2. При этом деньги на ремонт выделялись в рамках федерального проекта «Точка роста», входящего в состав нацпроекта «Образование».

- Кроме того, обнаружили нарушения в части размещения информации о заключенном контракте в единой информационной системе госзакупок. Директорам образовательных организаций внесли представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.