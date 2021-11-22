Воронежцы поймали вора в своей квартире

20 ноября воронежцы поймали вора прямо в своей квартире. Вечером супружеская пара, живущая в переулке 8 марта, отправилась на отдых. Во время их отсутствия в дом влез мужчина, отжав пластиковое окно. Не найдя денег, он решил похитить ноутбук и телевизор. Однако, когда отсоединял технику, домой вернулись владельцы.

Хозяин с улицы заметил повреждение окна, спешно вбежал в дом и в одной из комнат обнаружил постороннего. Незваный гость попытался скрыться, из-под его одежды выпал ноутбук.

Выяснилось, что 36-летний задержанный - опытный рецидивист, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. За грабеж ему грозит до семи лет заключения.