В Воронеже два десятка домов останутся без воды на несколько часов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Завтра, 23 ноября, в Воронеже останутся без воды два десятка домов и детский сад. Неудобства будут связаны с заменой вышедшей из строя запорной арматуры на трубопроводе диаметром 150 мм в районе дома № 221 по улице 9 января. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

Воду отключат в 10.00. Неотложные работы планируют закончить к 17.00 будут проводиться неотложные работы.

Будут отключены дома по адресам:

переулок Газовый 15Б, 15Д, 15Е, 15И, 15Л, 15М, 15Н;

переулок Автоматчиков 39;

улица 9 Января 209 – 219 (нечетные).

Также не будет воды в детском саду в переулке Газовый, 15В.

Кроме того, возможно понижение давления в микрорайоне Тепличный, поселке 1-е Мая, улицам Шендрикова, Перхоровича, Пр-т Патриотов, 50, 50А,5 0Б, 50В.

В компании просили горожан запастись водой заранее.