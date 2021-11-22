В Воронеже два десятка домов останутся без воды на несколько часов

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
Завтра, 23 ноября, в Воронеже останутся без воды два десятка домов и детский сад. Неудобства будут связаны с заменой вышедшей из строя запорной арматуры на трубопроводе диаметром 150 мм в районе дома № 221 по улице 9 января. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».
Воду отключат в 10.00. Неотложные работы планируют закончить к 17.00 будут проводиться неотложные работы.
Будут отключены дома по адресам:
переулок Газовый 15Б, 15Д, 15Е, 15И, 15Л, 15М, 15Н;
переулок Автоматчиков 39;
улица 9 Января 209 – 219 (нечетные).
Также не будет воды в детском саду в переулке Газовый, 15В.
Кроме того, возможно понижение давления в микрорайоне Тепличный, поселке 1-е Мая, улицам Шендрикова, Перхоровича, Пр-т Патриотов, 50, 50А,5 0Б, 50В.
В компании просили горожан запастись водой заранее.