В Воронежской области возбудили второе уголовное дело по поводу пожара, где погибли мать и пятеро ее детей

Все, что осталось от дома после пожара. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета возбудили второе уголовное дело после начала проверки обстоятельств пожара в селе Костово Ольховатского района, в котором погибли 33-летняя женщина и пять ее детей. Отвечать по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» будут работники органов опеки и профилактики, не доглядевшие за неблагополучной семьей. По мнению сотрудников СК, они не сделали ничего, чтобы вовремя отправить ребятишек в детский дом или интернат, потому что мать явно не хотела или не могла ими заниматься, как полагается.

Напомним, после трагического пожара, где, кроме женщины, погибли две девочки 4 и 10 лет и три мальчика, которым было 1,5, 3 года и 13 лет, мы взяли комментарий у местных органов опеки. Там сообщили нечто невнятное: якобы семью сняли с учета как неблагополучную, потому что женщина, живущая в крайней бедности со своими детьми, вроде бы чудесным образом поправила свои дела.

И если по первому уголовному делу, возбужденному по поводу пожара «Причинение смерти по неосторожности», скорее всего, отвечать будет некому (по предварительным данным, загорелось белье, сушившееся над печкой), то по второму могут быть найдены вполне конкретные виновники. Им грозит до семи лет лишения свободы.