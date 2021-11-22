В Воронежской области юноша с матерью пришел требовать долг у пенсионера и забил его до смерти молотком

Убийство произошло в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

19-летнему жителю Борисоглебска вынесли приговор за убийство, совершенное 5 декабря 2020 года. Поздним вечером он пришел пьяный со своей матерью в дом 65-летнего знакомого на улицу Советскую села Петровское. Там они стали требовать у пенсионера вернуть им долг – две тысячи рублей. Деньги он взял взаймы у матери 19-летнего парня. Однако пожилой человек отказался отдавать долг и попытался выставить непрошеных гостей из дома. Однако молодой человек напал на него и зверски избил руками и ногами. А потом еще и несколько раз ударил по голове найденным в доме молотком. После этого юноша и его мать ушли.

Пенсионер умер, его тело вскоре обнаружили. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила из-за открытой черепно-мозговой травмы. Убийцу пожилого человека задержали сотрудники Следственного комитета в ходе совместной операции с полицейскими. Молодого человека арестовали.

- В ходе следствия юноша, обвиняемый в убийстве, свою вину не признал. Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств. Суд вынес приговор – шесть лет колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.