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Общество22 ноября 2021 8:05

За выходные ковид-стационары закрыли еще в 6 медучреждениях Воронежской области

Сейчас в больницах находятся почти 3,9 тысяч пациентов с осложнениями
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Воронежский облздрав к утру понедельника, 22 ноября, сообщил, что в регионе продолжается закрытие ковид-стационаров. Лечение тяжелых пациентов с коронавирусом продолжают в 42 медучреждениях. В них подготовлено 5478 мест. На данный момент занято 3880.

В пятницу ковид-стационары работали в 48 медицинских организаций. За выходные приняли решение ликвидировать еще шесть. Таким образом коечный фонд за два дня сократили на 377 штук, а выписали 393 человека.

Ранее стало известно, что закрыли стационар для коронавирусных больных в областном геронтологическом центре и роддомах.