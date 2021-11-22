За выходные ковид-стационары закрыли еще в 6 медучреждениях Воронежской области

Фото из архива КП

Воронежский облздрав к утру понедельника, 22 ноября, сообщил, что в регионе продолжается закрытие ковид-стационаров. Лечение тяжелых пациентов с коронавирусом продолжают в 42 медучреждениях. В них подготовлено 5478 мест. На данный момент занято 3880.

В пятницу ковид-стационары работали в 48 медицинских организаций. За выходные приняли решение ликвидировать еще шесть. Таким образом коечный фонд за два дня сократили на 377 штук, а выписали 393 человека.

Ранее стало известно, что закрыли стационар для коронавирусных больных в областном геронтологическом центре и роддомах.