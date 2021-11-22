В аварии на воронежской трассе с вылетевшей на встречку иномаркой погибло трое человек

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария произошла в Каширском районе днем ранее, 21 ноября. «Киа» вылетела на встречку и смяла ВАЗ- 21074. Оба водителя и пассажирка умерли до приезда скорой. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Столкнулись авто примерно в 16.25 на 31 километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж». По предварительным данным, виновником на «Киа Рио» оказался 28-летний житель Каменского района. Он лоб в лоб на встречной полосе врезался в ВАЗ- 21074 под управлением 38-летнего жителя Новоусманского района.

В результате ДТП оба водителя и пассажирка ВАЗа, 37-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.