В Воронежской области водитель «Лады» врезался в «МАН» и погиб

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах смертельной аварии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 21 ноября, в 11.10 на 671 километре трассы «Дон» в Павловском районе 63-летний местный житель, руливший «Ладой-Ларгус», выезжал со второстепенной дороги. На перекрестке он, видимо, не заметил грузовик «МАН», двигавшийся по главной, и врезался в него. От страшного удара водитель «Лады» погиб на месте. Шофер грузовика, 67-летний житель Ростовской области, серьезных травм не получил.

- Всего 21 ноября в Воронежской области случилось 109 ДТП, из них 74 – в Воронеже, 26 – на дорогах в районах, 9 – на федеральных трассах. В семи авариях четыре человека погибли, семь получили травмы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Задержан 21 пьяный водитель и еще 11 выезжавших на встречную полосу, все они будут оштрафованы.