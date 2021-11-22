В Воронеже объявили поиски исчезнувшего два месяца назад мужчины

Ориентировка волонтеров

Добровольцы просят помощи в поисках 46-летнего воронежца Владимира Никулина. Он пропал еще 20 сентября. С тех пор на связь с родственниками не выходил. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Известны приметы Владимира Никулина. Мужчина ростом 175 см, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения был одет в черную куртку, темно-серый свитер, темно-синие штаны и черные кроссовки.

Волонтеры просят позвонить всех, кто располает информацией о его местонахождении: 8 800 700 54 52 или 112.