Реставрацию Дворца бракосочетания завершили в Воронеже

Фото - департамент строительной политики Воронежской области

В Воронеже завершили капремонту одного из красивейших зданий центра города – Дворца бракосочетания (площадь Ленина, 11). Это объект культурного наследия, построенный еще в 80-х годах XIX века для коммерческого банка. Об окончании реставрационных работ рассказали в региональном департаменте строительной политики 19 ноября.

Реставрация началась в начале июня 2021 года. Тогда здание затянули полотном, поставили строительные леса. В качестве компенсации за неудобства молодоженам региональное управление ЗАГС предложило 10-процентную скидку на торжественное сопровождение регистрации брака. И то они проходили только по субботам. Все лето работал в штатном режиме только малый зал.

Специалисты ООО «Ремстройфасад» из Санкт-Петербурга несколько месяцев работали над фасадом здания: обновили его, восстановили лепнину, отремонтировали венчающий карниз и цоколь.

Что касается стен, то их очистили от накопившихся загрязнений, прошлись по швам, чтобы обеспечить дополнительную защиту помещений от сырости и сквозняков. Затем провели покраску и покрыли здание незаметной водоотталкивающей пленкой, которая защищает от осадков.

Восстановили элементы декора, стремясь к их максимальной аутентичности. В работе применяли материалы, наиболее приближенные по своим характеристикам к тем, которые использовали при строительстве здания. Кроме того, рабочие устранили мелкие локальные дефекты и восстановили четкость рельефа конструкции.

Реконструкция обошлась в 15,6 млн рублей.