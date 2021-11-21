Воронежский «Буран» проиграл шестой раз подряд – на этот раз его разгромил тюменский «Рубин»

Хоккеисты "Рубина" празднуют второй гол, оказавшийся победным. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Воронеже с одной из команд, входящих в десятку лучших в ВХЛ – казанским «Рубином» - хоккеисты «Бурана» начали хорошо. Уже на шестой минуте Александр Агапов открыл счет. Любопытно, что одним из ассистентов выступил вратарь «ураганных» Захар Виноградов. Увы, этот успех для «Бурана» в этот вечер оказался единственным.

А дальше ход игры уже был целиком под контролем гостей. В начале 11 минуте Денис Давыдов сыграл под стать героическому тезке, герою войны 1812 года. Он лихо реализовал большинство и сравнял счет.

Во втором периоде на 26 минуте Георгий Бурдюков вновь поставил точку в хорошем розыгрыше лишнего – 1:2. В самой середине встречи Никита Мокин первым из хоккеистов «Рубина» (как потом оказалось, и единственным) отличился в равных составах – 1:3. Ну а на 39 минуте Александр Осипов вновь наказал хоккеистов «Бурана» за удаление – 1:4. Стало ясно, что «ураганным» в этом матче очков не видать. Это поняли гости и немного сбавили обороты. Что не помешало им еще раз реализовать большинство на 53 минуте. На этот раз шайбу забросил Вадим Хлопотов. 1:5 – разгром. А еще это уже шестое поражение «Бурана» подряд. Воронежская команда явно в кризисе.

«Буран» с 18 очками находится на 22 месте в ВХЛ из 27 возможных. Впереди у «ураганных» 23 ноября игра с фарм-клубом ЦСКА – московской «Звездой». Столичная команда сейчас занимает 14 место с 29 очками. Матч со «Звездой» начнется в 13.00.