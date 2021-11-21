Воронежский «Факел» одержал первую волевую победу в сезоне и остался на втором месте

Гол Хызыра Аппаева принес "Факелу" волевую победу над "Нефтехимиком". Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в Воронеже с одним из ближайших преследователей, нижнекамским «Нефтехимиком», начался для «Факела» хуже некуда. Уже на седьмой минуте защита воронежцев проспала прорыв по правому флангу лучшего бомбардира ФНЛ Александра Юшина (на его счету 17 голов). Форвард прострелил в штрафную, и там почему-то Роман Денисов оказался перед пустыми воротами, и, конечно, не промахнулся.

Продолжилась игра так, что показалось, что «Факелу» в этом матче вообще ловить нечего. Судья назначил спорный пенальти в ворота «Нефтехимика» на 12 минуте. Но лучший бомбардир «Факела» Максим Максимов (11 мячей) почему-то ударил не в ворота, а в небеса.

Однако на 18 минуте фарт для «Нефтехимика» закончился. После подачи в штрафную игрок нефтекамской команды Максим Ширяев срезал мяч в свои же ворота – 1:1. А на исходе первого тайма клуб из Татарстана получил гол «в раздевалку». Отличная передача Романа Акбашева, и Хызыр Аппаев сумел проткнуть мяч мимо вратаря - 2:1.

Во втором тайме игра уже протекала под диктовку «Факела». Что в итоге и воплотилось в гол. На 78 минуте подачу со штрафного подключившийся к атаке защитник Аслан Дашаев классно завершил ударом затылком – 3:1. В конце матча «Факел» мог довести дело до разгрома. Но и так неплохо – первая волевая победа в сезоне! Хотя совсем уже полноценного реванша за 0:3 на выезде не получилось. Кстати, отрицательный баланс встреч в этом чемпионате у «Факела» пока только с «Нефтехимиком» и тольяттинским «Акроном», которому воронежцы проиграли в предыдущем туре.

Но это ложка дегтя в бочке меда. Теперь о хорошем. «Факел» не только остался на втором месте, но и на два очка опережает московское «Торпедо». У воронежцев теперь 46 очков, а у столичной команды после домашней нулевой ничьей с ФК «СКА-Хабаровск» - 44. «Оренбург» по-прежнему лидер. Победив на выезде московский «Велес» - 2:1, уральцы сохранили отрыв от «Факела». У «Оренбурга» их стало 50.

В следующем туре «Факел» сыграет 27 ноября на выезде в Волгограде с еще не так давно очень мощным «Ротором». Увы, сейчас эта команда далеко не так хороша. Сейчас «Ротор» находится на 17 месте (а это зона вылета) с всего лишь 24 очками в активе. Но тем волгоградцы опаснее, злее будут, легкой прогулки «Факелу» ожидать не стоит.