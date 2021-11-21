На следующей неделе в Воронеже резко похолодает

Может пройти небольшой снег Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Волновой циклон, вызвавший в Воронежской области сильный ветер и дожди в выходные, постепенно смещается. В его тылу в начале недели в регион начнет поступать холодный воздух. Резкое похолодание ожидается в понедельник и вторник. За сутки температура упадет с +7 до -6. Может пройти небольшой снег.

В последующие дни будет небольшой плюс в светлое время суток и до -4 ночами. Такая погода сохранится до выходных. А в субботу и воскресенье высока вероятность дождя при температуре +5.