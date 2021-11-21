В Воронежской области машина повисла на ограждении моста

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Вечером 20 ноября очевидцы сфотографировали повисший над рекой Девица автомобиль «Нива». Фото появилось в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» в соцсети «Вконтакте». Автор сообщает, что инцидент произошел на переправе в райцентре Хохол. Машина влетела в металлическую ограду, сломав ее, и повисла вниз капотом над пропастью между дорожным полотном и ограждением.

По словам очевидцев, салон машины был пуст. Куда пропал водитель – загадка. Не нашли его и полицейские. Либо он выбрался и покинул место аварии, либо выпал в реку.