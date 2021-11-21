В доме жителя Воронежской области нашли сверток с наркотиком

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воробьевском районе полицейские задержали 37-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотических средств. В его доме в селе Верхний Бык во время обыска обнаружили сверток с частями растений, похожими на коноплю. Вещество изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила происхождение вещества.

- Установлено, что оно является наркотическим средством – марихуана, общим весом около 100 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Мужчина рассказал, что летом текущего года обнаружил дикорастущую коноплю на заброшенном пустыре и нарвал ее для последующего использования для личного употребления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотического средства. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.