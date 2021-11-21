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Общество21 ноября 2021 11:05

В следующем году Воронежский зоопарк благоустроит вольеры африканских львов и бурых медведей

Таким образом животным компенсируют недостатки жизни в неволе
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта Воронежского зоопарка

Фото с сайта Воронежского зоопарка

В октябре в Воронежском зоопарке завершились работы по обогащению среды обитания амурских тигров Цезаря и Шилки. Теперь они живут в комфортных вольерах.

Первый этап работ выполнили еще летом был выполнен летом - к Международному дню тигра.

- Конструкции для таких крупных животных изготавливались из прочного строительного материала: металлического уголка, строганого бревна, обрезной доски, архитектурного бетона, - рассказали в зоопарке.

Среду обитания улучшают для компенсации животным недостатков жизни в неволе. Для этого вольеры оборудуют конструкциями для лазания, бассейнами, растениями.

- На достигнутом работы по обогащению среды у крупных хищных животных не заканчиваются. В наших планах на следующий год – мероприятия по обогащению свободного пространства в вольерах у африканских львов и бурых медведей, – сообщил директор зоопарка Андрей Шестопалов.