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Здоровье21 ноября 2021 9:04

Коронавирус унес жизни еще 47 жителей Воронежской области

У 16-ти диагноз был подтвержлен лабораторно
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронежской области, по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 743 новых случая заболевания к утру воскресенья. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 170 518 человек.

Выздоровели к этому дню 226 пациентов. Всего победили болезнь 122 130 человек.

Количество умерших от осложнений болезни достигло 8 360 человек, среди них 5 481 с лабораторно подтвержденным диагнозом. За сутки умерли 47 пациентов, из них 16 с лабораторным подтверждением коронавируса.