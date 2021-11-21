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Происшествия21 ноября 2021 10:10

В лобовом ДТП в воронежском селе пострадали два человека

Полицейские выясняют обстоятельства
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу около 16.40 на улице Центральной села Гвазда Бутурлиновского района произошло лобовое столкновение автомобилей «Шевроле Круз» и ВАЗ-21074. По предварительным данным полиции, 56-летний водитель «Шевроле» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с ВАЗом, которым управлял 29-летний житель павловского района.

В результате аварии пострадали водитель отечественного авто и 59-летняя пассажирка мномарки. Оба попали в больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку.