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Происшествия21 ноября 2021 7:19

Ночью в Воронеже на пожаре погиб мужчина

Горела квартира на улице Волгодонской
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В час ночи 21 ноября в многоквартирном доме на улице Волгодонской в Воронеже возник пожар. Загорелась двухкомнатная квартира. Прибывшие на место по вызову спасатели обнаружили очаг возгорания в комнате площадью 18 квадратных метров.

В тушении пожара приняли участие три отделения пожарных частей в составе девяти человек и трех машин спецтехники.

В сгоревшей квартире обнаружили тело 49-летнего мужчины. Предварительная причина ЧП – неосторожность при курении.