Ночью в Воронеже на пожаре погиб мужчина

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В час ночи 21 ноября в многоквартирном доме на улице Волгодонской в Воронеже возник пожар. Загорелась двухкомнатная квартира. Прибывшие на место по вызову спасатели обнаружили очаг возгорания в комнате площадью 18 квадратных метров.

В тушении пожара приняли участие три отделения пожарных частей в составе девяти человек и трех машин спецтехники.

В сгоревшей квартире обнаружили тело 49-летнего мужчины. Предварительная причина ЧП – неосторожность при курении.