В Воронеже поймали серийного похитителя приставок, взятых в аренду

В Воронеже задержали серийного мошенника, специализирующегося на воровстве игровых приставок под предлогом аренды.

В ноябре в полицию обратились несколько воронежцев, которые стали жертвами мошенников по общей схеме. Они размещали в интернете объявления о посуточной сдаче в аренду игровых приставок. Им звонил желающий воспользоваться данной услугой. Владельцы передавали игровое оборудование, получали деньги за первые сутки, после чего связь с арендатором техники прерывалась, а его номер телефона оказывался недоступен для звонков. Потерпевшие оценили ущерб в общую сумму более 70 тысяч рублей.

Под подозрение попал 25-летний ранее судимый воронежец. Когда его задержали, он признался, что одну из приставок сдал в ломбард, а остальные продал случайным знакомым. Номера мобильных телефонов менял, скрываясь от владельцев оборудования.

- Часть похищенной техники изъяли. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к трем мошенничествам. Сейчас проверяют другие подобные случаи, - отметили в полиции.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.