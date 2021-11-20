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Происшествия20 ноября 2021 15:45

Воронежец сорвался с балкона второго этажа

Мужчина хотел попасть в квартиру без ключей
Ярослав ИВАНОВ
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20 ноября днем в пригороде Воронежа с балкона сорвался мужчина. Полицейских вызвали медики около 13.06, когда в приемный покой поступил потерпевший с травмами, характерными для падения с высоты. 38-летний мужчина рассказал полицейским, что сорвался с балкона в Придонском, когда пытался попасть в квартиру.

- Потерпевший пояснил,что в принадлежащий ему квартире захлопнулась дверь, ключей не было, и он решил через балкон попасть в жилище, однако, потеряв равновесие упал, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.