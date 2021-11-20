Жительница Воронежской области по указке мошенников набрала кредитов и перевела им почти 900 тысяч рублей

За 19 ноября полицейские приняли заявление от 12 жителей Воронежской области, которых обманули дистанционные мошенники. Потерпевшие лишились в общей сложности более 1,8 млн рублей.

58-летняя жительница Рамонского района попалась на старую схему развода. Позвонил «сотрудник службы безопасности банка», сообщивший, что к ее счету зафиксирован случай доступа мошенников, которые пытались перевести средства. Мужчина попросил женщину назвать персональные данные и остаток на счете банковской карты, якобы, для идентификации в системе и передачи ее ситуации старшему менеджеру.

Напуганная женщина выдала информацию, после чего ей позвонил «менеджер банка», сообщивший, что мошенники пытаются оформить на нее потребительский кредит. А чтобы этого не допустить, ей необходимо быстренько самой набрать кредитов, чтобы «исчерпать свой кредитный потенциал», опередив мошенников, а потом перевести деньги на безопасные счета. Растерявшаяся дама оформила в банках кредиты и перевела 894 тысячи рублей по представленным ей реквизитам.