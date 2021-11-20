В части домов Левого берега Воронежа возникли перебои с водой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 20 ноября жители Левого берега пожаловались на недостаточный напор воды. Сниженное давление в сетях Железнодорожного и Левобережного районов зафиксировали около 14 часов. В частности, ограничение воды или полное ее отсутствие наблюдали в жилых домах на Минской, Одинцова, Ленинградской, Туполева, Димитрова, Ленинском проспекте.

Ситуация со снижением напора возникла из-за неотложных работ энергетиков. Бригада «РВК-Воронеж» направила бригаду для переподключения насосных агрегатов. В 16.10 насосное оборудование на станции запустили. В ближайшее время напор воды выйдет на рабочие показатели.