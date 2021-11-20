Сотрудники ГИБДД предупредили воронежских водителей об ухудшении дорожной ситуации

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Из-за неблагоприятной погоды Госавтоинспекция предупредила воронежских водителей о напряженной ситуации на дорогах. Мокрый снег и дождь и снижение температуры воздуха грозят образованием гололеда, а также обледенением мостов и путепроводов.

- В такую погоду водителям следует быть крайне внимательными на дороге, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Госавтоинспекция рекомендовала начинающим водителям при неблагоприятных погодных условиях не пользоваться личным транспортом, поскольку именно эта категория автомобилистов попадает в ДТП при ухудшении погоды, поскольку не обладает опытом и нужными навыками управления автомобилем. Рекомендовали остаться дома и при плохом самочувствии метеочувствительным водителям, у которых могут случиться резкие перепады давления.