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Происшествия20 ноября 2021 13:17

Воронежец на «Ладе Калине» провалился в дорожную яму при ремонте перехода

Мужчина разбил машину и голову
Ярослав ИВАНОВ
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фото Мой и твой Воронеж

фото Мой и твой Воронеж

Утром 20 ноября в дорожную яму провалилась «Лада Калина». Авария произошла на ремонтируемом участке дороги рядом с мехзаводом. Снимки разбитой машины опубликовали в паблике «Мой и твой Воронеж». Очевидцы сообщили, что авария произошла примерно в половине седьмого утра. Водитель жив, но разбил в кровь голову.

Комментаторы предположили, что сильный ветер сдул дорожные ограждения, указывающие, что на участке ведутся ремонтные работы, а водитель в темноте не заметил снятый асфальт.