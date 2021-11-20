Воронежец на «Ладе Калине» провалился в дорожную яму при ремонте перехода

фото Мой и твой Воронеж

Утром 20 ноября в дорожную яму провалилась «Лада Калина». Авария произошла на ремонтируемом участке дороги рядом с мехзаводом. Снимки разбитой машины опубликовали в паблике «Мой и твой Воронеж». Очевидцы сообщили, что авария произошла примерно в половине седьмого утра. Водитель жив, но разбил в кровь голову.

Комментаторы предположили, что сильный ветер сдул дорожные ограждения, указывающие, что на участке ведутся ремонтные работы, а водитель в темноте не заметил снятый асфальт.