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Общество20 ноября 2021 10:02

Под Воронежем в одной могиле похоронили погибшую на пожаре семью из шести человек

Мать с пятью детьми умерли во сне
Ярослав ИВАНОВ
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19 ноября в селе Костово Ольховатского района похоронили сгоревшую в пожаре многодетную семью из шести человек. Пять гробов (мать с 1,5 годовалым сыном положили в один) опустили в одну могилу. Проститься с погибшими пришли все жители села. Место погребения засыпали цветами и игрушками.

Напомним, страшный пожар произошел в Костово ночью 17 ноября. Сгорел дом, в котором проживала 33-летняя мать-одиночка с пятью детьми: двумя девочками 4 и 10 лет и тремя мальчиками, которым было 1,5, 3 года и 13 лет.

Точную причину пожара устанавливают эксперты. По предварительным данным, загорелось белье, сушившееся над раскаленной печью. Возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Дело на контроле у прокуратуры, проверяют также, насколько активно с семьей работали соцработники и сотрудники органов системы профилактики.