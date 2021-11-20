Под Воронежем в одной могиле похоронили погибшую на пожаре семью из шести человек

19 ноября в селе Костово Ольховатского района похоронили сгоревшую в пожаре многодетную семью из шести человек. Пять гробов (мать с 1,5 годовалым сыном положили в один) опустили в одну могилу. Проститься с погибшими пришли все жители села. Место погребения засыпали цветами и игрушками.

Напомним, страшный пожар произошел в Костово ночью 17 ноября. Сгорел дом, в котором проживала 33-летняя мать-одиночка с пятью детьми: двумя девочками 4 и 10 лет и тремя мальчиками, которым было 1,5, 3 года и 13 лет.

Точную причину пожара устанавливают эксперты. По предварительным данным, загорелось белье, сушившееся над раскаленной печью. Возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Дело на контроле у прокуратуры, проверяют также, насколько активно с семьей работали соцработники и сотрудники органов системы профилактики.