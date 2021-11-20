К 20 ноября в Воронежской области еще 745 человек заразились коронавирусом и 23 умерли

Утром 20 ноября региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса дал свежие ковидные сводки.

За минувшие сутки еще 745 человек получили положительные тесты на COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 169 775 случаев заражения коронавирусом.

Еще 23 пациента умерли от осложнений ковида. С начала наблюдений число летальных случаев достигло 8 313.

Всего выздоровевших 121 904, за последний день выписали с больничного 212 пациентов.

За минувшие сутки привили от ковида 15 451 жителя, всего в регионе вакцинировано 1 082 980 человек