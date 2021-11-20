Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 ноября 2021 7:44

В смертельной аварии под Воронежем, в которой погибла 8-летняя девочка, пострадал еще 4-летний мальчик

Травмы получила и автомобилистка
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Полиция уточнила количество пострадавших в смертельной аварии, произошедшей 19 ноября на 351-м километре автодороги Р-298. Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП, случившемся около 19.40 на трассе Курск-Саратов, погибла восьмилетняя девочка. По уточненным данным, еще травмы получили 32-летняя автоледи и четырехлетний мальчик.

Напомним, «Лада Калина» под управлением автоледи из Новохоперского района врезалась во встречный пустой бензовоз, а также в стоящий на обочине КамАЗ. Женщина не справилась с управлением.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 137 ДТП, в них пострадали 12 человек и один погиб.