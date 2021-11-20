В смертельной аварии под Воронежем, в которой погибла 8-летняя девочка, пострадал еще 4-летний мальчик

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Полиция уточнила количество пострадавших в смертельной аварии, произошедшей 19 ноября на 351-м километре автодороги Р-298. Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП, случившемся около 19.40 на трассе Курск-Саратов, погибла восьмилетняя девочка. По уточненным данным, еще травмы получили 32-летняя автоледи и четырехлетний мальчик.

Напомним, «Лада Калина» под управлением автоледи из Новохоперского района врезалась во встречный пустой бензовоз, а также в стоящий на обочине КамАЗ. Женщина не справилась с управлением.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 137 ДТП, в них пострадали 12 человек и один погиб.