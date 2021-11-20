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Звезды20 ноября 2021 6:29

Воронежский театр кукол ставит "Денискины рассказы"

Пригласили известного режиссера
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр кукол ставит «Денискины рассказы». Труппа уже приступила к репетициям постановки пьесы Ксении Драгунской, написанной по одноименному произведению Виктора Драгунского.

Специально для работы над этой постановкой театр пригласил режиссера драматического театра и кино Вячеслава Бродянского. Он поставил более 100 спектаклей разных жанров, включая драмы, комедии, трагедии, водевили, сказки, а также написал 13 пьес для театра.

Художником-постановщиком спектакля выступила Елена Белых, композитором - Александр Балаян.

В спектакле занята основная часть труппы театра, в частности, Владислав Ефанов, Елена Киселева, Владимир Руднев, Григорий Вахрушев, Дарья Сарычева и другие актеры.

Дату премьеры спектакля объявят в ближайшее время.