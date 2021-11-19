При столкновении трёх машин в Воронежской области погибла восьмилетняя девочка

Фото: предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

Смертельная авария произошла 19 ноября в Аннинском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, примерно в 19.40 на 351км автодороги Р-298 столкнулись три машины. 32-летняя жительница Воронежа на "Ладе Калине" двигалась из областного центра и врезалась во встречный пустой бензовоз, а также в стоящий на обочине КамАЗ.

В результате ДТП водитель легковушки и её пятилетний пассажир получили ранения. А восьмилетняя девочка скончалась на месте.