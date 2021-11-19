Жительница Воронежа взяла для мошенников кредит на 1,2 миллиона, несмотря на предостережения полицейских

37-летняя жительница Воронежа попалась на уловку мошенников. На ее телефон позвонила неизвестная, которая представилась следователем. Собеседница сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит на имя девушки на сумму 1,5 млн рублей. Дальше «следователь» посоветовала следовать ее рекомендациям, чтобы обезопасить себя. После этого на телефон потерпевшей позвони мужчина, под его диктовку девушка отправилась в банк и оформила кредит на 350 тысяч рублей. При этом она ничего не сказала сотрудникам банка о якобы совершенном в отношении нее мошенничестве.

После этого девушка, опять же по научению незнакомца, обналичила деньги в банкомате и перевела их на указанные ей реквизиты.

- После этого у потерпевшей появились сомнения относительно ее действий, она решила, что ведет разговор с мошенниками, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Чтобы убедить женщину неизвестный сказал, что сейчас ей позвонят с абонентского номера, который числится за федеральным органом сполнительной власти в регионе, после чего его можно будет проверить в сети Интернет.

Это немного успокоило девушку, но она решила все-таки обратиться в полицию. Там ей объяснили, что она попалась на уловку мошенников. Указанный ей телефонный не существует.

После этого в течение всего дня потерпевшей звонили неизвестные с требованием перевести деньги.

- В один момент ей позвонил мужчина, который представился следователем. На повышенных тонах он потребовал от нее не мешать специальному расследованию и изобличению преступников, - рассказали в полиции.

Напуганная жительница выполнила все указания и дополнительно оформила кредиты на общую сумму 1,2 млн рублей и перевела их по представленным ей реквизитам. После этого она снова обратилась в полицию. По ее заявлению в полиции возбудили уголовное дело.