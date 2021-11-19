Воронежцам пообещали первую линию метробуса через четыре года

Заместитель начальника отдела ФАУ «РосдорНИИ» Иван Козельский в кулуарах «Транспортной недели» рассказал о планах по строительству в Воронеже первой линии движения метробусов (транспорта, движущегося по выделенным полосам), сообщает ТАСС. Маршрут протяженностью 22 километра пройдет от ВГУ до аэропорта. Это направление эксперты признали самым востребованным и перспективным. Срок реализации проекта, по оценкам «РосдорНИИ» - 2025 год.

Предварительно стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей, и для его реализации придется перестраивать дорожную сеть, а также электрифицировать участок. Это увеличит затраты на строительство, но послужит экономии на содержание во процессе эксплуатации.

Козельский уточнил, что через две недели «РосдорНИИ» представит правительству Воронежской области несколько вариантов создания первой линии движения метробусов.