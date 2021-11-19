В Воронежской области экс-директор школы заплатит 90 тысяч за махинации с зарплатами и премиями

Богучарский райсуд признал 39-летнюю директора Дубравской общеобразовательной школы виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд установил, что в мае 2018 года руководитель фиктивно трудоустроила в школу на должность рабочего своего мужа. При этом мужчина на работу не являлся и никаких обязанностей не выполнял, но на его банковский счет начислялась заработная плата, которая затем переводилась директору. Таким образом последняя присвоила себе 219 тысяч рублей.

Также выяснилось, что в январе 2020 года руководитель школы незаконно начислила сама себе и получила премии из средств школы на общую сумму 75 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. Должности директора она лишилась. По решению суда женщина должна заплатить штраф в размере 90 тысяч рублей.