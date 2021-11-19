Девять умельцев из Воронежской области стали народными мастерами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Девяти воронежским умельцам декоративно-прикладного творчества присвоили почетное звание «Народный мастер Воронежской области». Художественно-экспертная комиссия отсмотрела множество работ в различных видах художественных ремесел: валяние шерсти, лоскутное шитье, текстильная кукла, керамика, роспись и резьба по дереву, обработка природного материала, ткачество и народный костюм.

Звание «Народный мастер Воронежской области» присвоили: Людмиле Алексеевой из Павловского района, которая занимается художественной росписью по дереву, Олегу Долгиреву из Борисоглебска, который занимается художественной резьбой по дереву, Елене Елфимовой из Нижнедевицкого района, которая делает текстильные куклы, Ирине Кашицкой из Бобровского района, которая занимается художественной обработкой шерсти, Ольге Пастушковой из Воронежа, которая делает глиняные игрушки, Галине Рыжковой из Каширского района, которая занимается ручным ткачеством, Нине Семеновой из Бутурлиновского района, которая занимается художественной обработкой шерсти, Нине Тарасенко из Воронежа, которая занимается изготовлением народного костюма, Елене Трушечкиной из Новохоперского района, которая занимается лоскутным шитьем. Церемония вручения удостоверений состоится в декабре этого года.

Звание «Народный мастер Воронежской области» присваивается с 2010 года. В настоящий момент в регионе удостоены его 65 мастеров художественных ремесел.