В Воронеже выступит группа "Звери"

фото предоставлено организаторами

В Воронеже возобновился после локдауна гастрольный сезон. 25 ноября в 19.00 в концертном зале Event-Hall выступит культовая группа «Звери». Музыканты привезут поклонникам, соскучившимся по гастролям, программу «Акустика» - исполнят любимые хиты в теплом, ламповом звучании. Не обойдется и без драйвовых композиций.

Напомним, зрители могут посетить массовые мероприятия, предъявив на входе кроме билета QR-код или сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 (двумя компонентами) или перенесенное заболевание (при условии, что с момента выздоровления не прошло более шести месяцев), либо отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более 72 часов назад), либо справку о медотводе от вакцинации. Зрители младше 18 лет могут посетить концерты только в сопровождении родителей, имеющих выше перечисленные документы.

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