Прокуратура проверит, почему поселок под Воронежем неделю живет без воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Прокуратура Хохольского района проверяет сообщения в СМИ об отсутствии воды в в поселке опытной станции ВНИИК, расположенном на территории Петинского сельского поселения.

По данным ведомства, еще 11ноября в поселке вышла из строя артезианская скважина, обеспечивающая жителей питьевой водой. В связи с этим ввели режим ЧС. До сих пор 400 домов с тысячей жильцов не получают воду. Ее подвозит местная администрация.

Параллельно с этим ведутся работы по промывке артезианской скважины.

- В ходе начатой проверки уже выявлены нарушения законодательства о водоснабжении в деятельности администрации поселения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. – В поселке нет другого источника водоснабжения. И в течение длительного времени мер к устранению нарушений жилищных прав граждан не принималось.

Прокуратура района уже внесла представление главе администрации Петинского сельского поселения об устранении нарушений закона, потребовав привлечь виновных лиц к ответственности.

Прокуратура держит ситуацию на контроле и проверяет обоснованность введения режима чрезвычайной ситуации, а также устанавливают причины и обстоятельства, повлекшие ее возникновение. При наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования, отметили в контролирующем ведомстве.