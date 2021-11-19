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Происшествия19 ноября 2021 14:00

Житель Воронежской области пытался купить лояльность полицейского за 30 тысяч

Мужчина попался на пьяной езде за рулем
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА

Вечером 15 октября сотрудники ДПС заметили на дороге автомобиль, под управлением явно нетрезвого 56-летнего водителя. Инспекторы потребовали остановиться. После медосвидетельствования, подтвердившего подозрения полицейских, водителя отстранили от управления, а машину отправили на спецстоянку.

Через несколько дней нарушитель явился в служебный кабинет начальника отделения ГИБДД по Терновскому району и попросил за вознаграждение не привлекать его к ответственности. Полицейский от взятки отказался, напомнив посетителю об уголовной ответственности за его действия.

Но нарушитель был настойчив в своем стремлении вручить полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей, положив их на рабочий стол. Тогда полицейский сообщил о попытке преступления своему руководству.

- В отношении подозреваемого следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Терновского района по статье «Дача взятки», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Взяткодателю грозит до 8 лет тюрьмы.