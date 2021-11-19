Житель Воронежской области пытался купить лояльность полицейского за 30 тысяч

Вечером 15 октября сотрудники ДПС заметили на дороге автомобиль, под управлением явно нетрезвого 56-летнего водителя. Инспекторы потребовали остановиться. После медосвидетельствования, подтвердившего подозрения полицейских, водителя отстранили от управления, а машину отправили на спецстоянку.

Через несколько дней нарушитель явился в служебный кабинет начальника отделения ГИБДД по Терновскому району и попросил за вознаграждение не привлекать его к ответственности. Полицейский от взятки отказался, напомнив посетителю об уголовной ответственности за его действия.

Но нарушитель был настойчив в своем стремлении вручить полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей, положив их на рабочий стол. Тогда полицейский сообщил о попытке преступления своему руководству.

- В отношении подозреваемого следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Терновского района по статье «Дача взятки», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Взяткодателю грозит до 8 лет тюрьмы.