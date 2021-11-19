Воронежец попал в больницу после попытки защитить дочь от сожителя

Драчуну грозит до 8 лет лишения свободы Фото: из архива «КП»

В воронежскую больницу доставили 61-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Полицейские по сообщению врачей начали проверку и выяснили, что потерпевший проживает со своей дочерью и ее гражданским супругом в квартире на улице Туполева. Вечером 17 ноября между женщиной и ее сожителем разгорелась ссора на бытовой почве. Отец заступился за дочь, в ответ молодой мужчина начал бить пенсионера руками по голове и лицу. После этих побоев несчастный попал в травматологию.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали 37-летнего воронежца. В отделе полиции он дал признательные показания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней составляет 8 лет лишения свободы.