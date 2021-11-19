Перечисленные воронежцами за воду 144 тысячи осели на счете банка-банкрота

Добросовестные плательщики не пострадают, заверили в компании Фото: из архива «КП»

Воронежский водоканал не досчитался 144 тысяч рублей, которые горожане перечислили через коммерческий банк «Платина». В компании рассказали, что лицензия у него была отозвана в сентябре.

- На прошлой неделе мы получили официальный ответ от временной администрации по управлению банка «Платина», - рассказали в водоканале. - В нем сообщается, что вкладчики банка признаются кредиторами и их требования должны быть удовлетворены в порядке, установленном законом о банкротстве. Расчеты с кредиторами банка-банкрота осуществляются в порядке очередности.

Юристы «РВК-Воронеж» намерены обратиться в суд за взысканием осевшей на счетах банка суммы.

- Сейчас наши юристы готовят пакет документов, которые будут направлены во временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческого банка «Платина» с требованием финансово обеспечить реестры плательщиков. Таким образом, мы переведем этот вопрос в плоскость «водоканал-банк» и выведем наших абонентов из этой цепочки. А те, кто оплатили услуги водоканала через указанный банк, будут считаться исполнившими свои обязательства», - пояснил директор по правовым вопросам «РВК-Воронеж» Сергей Ваничкин.

Тем горожанам, которые обнаружат в своих квитанциях ранее произведенные оплаты, советуют обращаться в «РВК-Воронеж» с предъявлением чеков.