В Воронеже украинец пообещал мужчине сделать ремонт и «кинул» его на 66 тысяч рублей

35-летнему украинцу, выудившему у 43-летнего воронежца 66 тысяч рублей, грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в начале 2021 года. В мае написал заявление о том, что он стал жертвой мошенника, 43-летний воронежец. Он рассказал, что нанял по объявлению в Сети мастера для ремонта квартиры. Тот приехал, осмотрел жилплощадь, назвал цену работ и заявил, что готов к ним приступить. Хозяин квартиры передал ему ключи и деньги на стройматериалы. Потом несколько месяцев он не контролировал ход ремонта, а просто перечислял требуемые «мастером» суммы. Якобы эти деньги тоже были нужны на покупку стройматериалов. Когда же мужчина все-таки добрался до квартиры, то увидел, что никаких работ там никто не вел. За это время «мастер» вытянул у него 66 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали по подозрению в мошенничестве 35-летнего гражданина Украины. Его поймали на съемной квартире в Северном микрорайоне и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Украинца арестовали, суда он будет ждать в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.