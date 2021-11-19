В Воронежской области завершается расчистка русла реки Икорец

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Подрядчик полностью завершил работы по разработке донных отложений экскаватором на протяжении 20 километров реки Икорец в Воронежской области. Сотрудники департамента природных есурсов и экологии области проверили, как обустроены площадки складирования ила с двенадцатью водосбросными колодцами, а также выпуски и водосбросные канавы до русла реки.

На сегодня со дня реки подняли 121 кубический метр грунта и ила. Теперь производятся работы по гидромеханизированной разработке донных отложений на двух оставшихся участках.

Напомним, работы по расчистке русла реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов ведутся с марта 2020 года. На эти цели выделено 41 639 800. До завершения работ у подрядчика остались считанные дни. За это время он должен укрепить береговую линию, высадив более 3000 саженцев жимолости, рассказали в депатаменте.