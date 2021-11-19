Закрыли уголовное дело воронежского участкового, давшего отпор «криминальному авторитету»

Конфликт во дворе с "криминальным авторитетом" лишь благодаря поднявшемуся шуму разрешился по справедливости. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Следственном комитете России приняли решение прекратить уголовное дело участкового Евгения Рыбченко. Напомним, 23 июня полицейского вызвали для решения конфликта после ДТП в микрорайоне Шилово в одном из дворов на улице Курчатова. Водитель Сергей С., который устроил аварию, был пьян. Он начал оскорблять полицейского и называть себя криминальным авторитетом. Как утверждают очевидцы, пьяный водитель обзывал стража порядка и сам его ударил, за что и получил в ответ.

Сразу после ДТП уголовное дело почему-то возбудили в отношении участкового. И только потому что явно ненормальная ситуация вызвала, как выражаются чиновники, «большой общественный резонанс», удалось добиться справедливости. Дело возбудили и на водителя-дебошира. Причем сразу по трем статьям, предусматривающим ответственность за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти и управление автомобилем, будучи лишенным прав. Сергея С. задержали и этапировали в Москву. Скоро он будет отвечать за свои прегрешения в суде.

Однако уголовное дело против Евгения Рыбченко за превышение должностных полномочий почему-то не закрывали до последнего времени. Теперь, когда очевидное решение все же приняли, остается неясным, будут ли наказаны силовики, которые возбудили дело не на пьяницу-дебошира, а на пытавшегося его привести в чувство участкового.