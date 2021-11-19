В Воронеже 21 ноября включат праздничную подсветку телебашни

Через два дня телебашня будет сиять праздничной подсветкой. Фото: предоставлено Воронежским ОРТПЦ. Фото: другой источник.

В воскресенье, 21 ноября, на телебашне в центре Воронежа, рядом со дворцом спорта «Юбилейный», включат праздничную подсветку. С 18:00 до 22:00 можно будет увидеть яркое и динамичное световое шоу. Подсветку включат в честь всемирного дня телевидения. Этот праздник отмечают ежегодно с 21 ноября 1996 года, когда в ООН прошел первый Всемирный телевизионный форум.

Нынешний праздник отмечают в год 90-летия телевидения России. Днем рождения отечественного ТВ считается 1 октября 1931 года. Именно тогда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио из студии при Московском радиоузле. В Воронеж регулярное телевещание пришло в 1958 году, когда в нашем городе появился свой передающий комплекс.