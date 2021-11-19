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Общество19 ноября 2021 11:09

Завершилось обследование воронежских лесов

Ученые изучили состояние 1,5 тысячи гектаров посадок на территории области
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото с сайта управления лесного хозяйства области

Фото с сайта управления лесного хозяйства области

Ученые завершили работы по лесопатологическому обследованию воронежских лесов. Планы на год подразумевали обследование 1,5 тысячи гектаров лесных участков, требующих проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Эксперты оценили состояние посадок в Бобровском, Давыдовском, Донском, Павловском и других лесничествах. Установили причины выявленных повреждений и определили их границы.

- Особое внимание в этом году уделили обследованию горельников,- рассказали в управлении лесхоза области. - Работы прошли на 458 га, пройденных пожарами в прошлом году, и на 248 га горельника этого года в Новохоперском лесничестве.

Результаты обследования послужат для формирования планов по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.