Завершилось обследование воронежских лесов

Фото с сайта управления лесного хозяйства области

Ученые завершили работы по лесопатологическому обследованию воронежских лесов. Планы на год подразумевали обследование 1,5 тысячи гектаров лесных участков, требующих проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Эксперты оценили состояние посадок в Бобровском, Давыдовском, Донском, Павловском и других лесничествах. Установили причины выявленных повреждений и определили их границы.

- Особое внимание в этом году уделили обследованию горельников,- рассказали в управлении лесхоза области. - Работы прошли на 458 га, пройденных пожарами в прошлом году, и на 248 га горельника этого года в Новохоперском лесничестве.

Результаты обследования послужат для формирования планов по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.