В Воронеже в условиях пандемии прошел конкурс юных чтецов

В Воронеже подвели итоги 16-го ежегодного открытого школьного конкурса чтения стихов воронежских поэтов «Кольцовский край», который проводится в рамках Кольцовско-Никитинских дней поэзии и искусства.

В конкурсе приняли участие 36 юных чтецов из муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Центрального и Ленинского районов.

- Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мероприятие и предшествующие ему отборочные туры прошли на просторах интернета в онлайн режиме, - рассказали организаторы. - Однако из-за этого конкурс не утратил своей актуальности и зрелищности. А количество зрителей оказалось бесконечным.

Конкурсанты записывали видеоролики с исполнением произведений воронежских поэтов Алексея Кольцова, Ивана Никитина Ивана Бунина, а компетентное жюри оценивало соответствие выбранных произведений тематике Конкурса и возрастной группе; применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, темпа, тембра, эмоционально - экспрессивной окрашенности выступления; образ сценической одежды) для реализации художественного замысла автора.

Победители конкурса получили от организаторов грамоты управы и памятные подарки.