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Общество19 ноября 2021 10:37

ВГЛТУ проведет День открытых дверей 21 ноября

В условиях эпидемии знакомство с вузом пройдет в онлайн-режиме
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Организаторы ответят на все вопросы об обучении в вузе

Организаторы ответят на все вопросы об обучении в вузе

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воскресенье, 21 ноября 2021 года, в Воронежском лесотехническом университете пройдет День открытых дверей. Мероприятие начнется в 11:00.

Абитуриенты смогут познакомиться с университетом и получить ответы на все интересующие вопросы:

– какие направления подготовки предлагает вуз?

– какие документы необходимо подать для поступления и в какие сроки?

– как учиться в университете на бюджетной основе?

– как на коммерческой форме обучения заключить договор уже сейчас?

– где студенты проходят практику?

– как университет занимается трудоустройством каждого выпускника после получения диплома?

– какие стипендии и привилегии получают студенты ВГЛТУ?

– каковы перспективы научной деятельности в ВГЛТУ?

– чем занимаются студенты на территории кампуса университета помимо учебы?

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте вуза и оставить свои контакты. Организаторы направят вам на почту ссылку на трансляцию и данные для подключения.