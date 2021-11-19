ВГЛТУ проведет День открытых дверей 21 ноября

Организаторы ответят на все вопросы об обучении в вузе
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
В воскресенье, 21 ноября 2021 года, в Воронежском лесотехническом университете пройдет День открытых дверей. Мероприятие начнется в 11:00.
Абитуриенты смогут познакомиться с университетом и получить ответы на все интересующие вопросы:
– какие направления подготовки предлагает вуз?
– какие документы необходимо подать для поступления и в какие сроки?
– как учиться в университете на бюджетной основе?
– как на коммерческой форме обучения заключить договор уже сейчас?
– где студенты проходят практику?
– как университет занимается трудоустройством каждого выпускника после получения диплома?
– какие стипендии и привилегии получают студенты ВГЛТУ?
– каковы перспективы научной деятельности в ВГЛТУ?
– чем занимаются студенты на территории кампуса университета помимо учебы?
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте вуза и оставить свои контакты. Организаторы направят вам на почту ссылку на трансляцию и данные для подключения.