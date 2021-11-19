Под Воронежем будут судить 16-летнего подростка, дважды укравшего рыболовные снасти с одной дачи

Подросток раскаялся, есть надежда, что теперь он будет удовлетворять свою страсть к рыбалке законными способами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 16-летнего жителя Панинского района. Подростка обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»

По данным следствия, днем 6 октября 2020 года 16-летний парень вскрыл окно в дачном домике на улице Школьной поселка Павловка Панинского района. Потом залез внутрь и украл принадлежащие жителю Воронежа снасти для рыбной ловли, стоившие более девяти тысяч рублей. Но этого ему показалось мало. 6 июля 2021 года подросток, повредив замок входной двери, еще раз залез на ту же дачу. И снова стащил рыболовный инвентарь. На этот раз на сумму более трех тысяч рублей.

Местные оперативники в конце концов задержали юношу. При обыске у него изъяли часть похищенных вещей.

- В ходе следствия подросток признал свою вину в кражах, раскаялся, и возместил причиненный имущественный ущерб. Его вину подтверждают показания свидетелей и хозяина дачи, а также заключения проведенных экспертиз и протоколы осмотров и выемок, – рассказал и.о. руководителя Аннинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Николай Кузнецов.